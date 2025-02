Ein weiterer Vertrauensaufbau ist gemessen an der Kursreaktion am Mittwochmorgen notwendig. Dies nachdem im vergangenen Jahr Ereignis auf Ereignis folgte: Der Vorwurf einer Bilanzmanipulation durch Hindenburg, eine unabhängige Prüfung, ein CEO-Wechsel und eine neue Strategie. Die Aktie hat in dieser Zeit bis zu 40 Prozent an Wert verloren, und eine Erholung hat erst im November eingesetzt.