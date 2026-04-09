Der Bankensoftware-Hersteller erwarb dabei rund 1,4 Millionen eigene Aktien zu einem Durchschnittspreis von 72,57 Franken je Aktie für insgesamt 100 Millionen Franken. Die zurückgekauften Aktien entsprechen 1,9 Prozent des Aktienkapitals, wie es am Donnerstag vom Unternehmen hiess. Der Rückkauf lief vom 11. Dezember 2025 bis zum gestrigen 8. April 2026.