Die Transaktion sichere dem Unternehmen langfristigen Zugang zu Krediten durch eine fünfjährige Fazilität mit zwei einjährigen Verlängerungsoptionen, teilte Temenos am Donnerstag mit. Dank seiner Investment-Grade-Ratings habe Temenos günstige Konditionen erzielt. Die Kreditfazilität ergänze die drei bestehenden Temenos-Anleihen, die in den Jahren 2025, 2028 und 2030 fällig würden. Damit seien bis 2028 keine weiteren Refinanzierungen erforderlich, wird Finanzchef Takis Spiliopoulos in der Mitteilung zitiert.