Investor fordert Änderungen

Das Unternehmen hat in der Periode von Juli bis September 2022 einen 8 Prozent tieferen Umsatz von 212,8 Millionen US-Dollar erzielt, wie es am Donnerstagabend mitteilte. Ein Lichtblick waren die Verkäufe im Bereich Software-Abos in der Cloud, die um 36 Prozent auf 42,5 Millionen Dollar zulegten. Das restliche Lizenzgeschäft zeigte mit -73 Prozent eine stark negative Entwicklung, was unter anderem der laufenden Umstellung auf ein Abo-Modell in diesem Bereich geschuldet ist. Die Umsätze mit Service- und Unterhaltsleistungen blieben relativ stabil.