Strategie-Update und neue Mittelfristziele im November

Auch die Mittelfristziele werden nun überprüft. Am 12. November will das Management unter dem neuen CEO Jean-Pierre Brulard an einem Investorentag in London einen strategischen Plan präsentieren sowie überarbeitete Finanzziele. Bislang sollte der EBIT mittelfristig über 570 Millionen Dollar erreichen und der freie Cashflow mehr als 700 Millionen.