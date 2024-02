Temenos leitet externe Untersuchung wegen Hindenburg-Vorwürfen ein

Der Verwaltungsrat von Temenos werde die erhobenen Vorwürfe «gründlich prüfen», hiess es nun. Dabei ziehe man die Hilfe unabhängiger Dritter bei. Eine erste Antwort werde man später an einer Telefonkonferenz für Analysten anlässlich des Jahresergebnisses und am Kapitalmarkttag am (morgigen) Dienstag geben. Es werde zudem eine «fundierte» Reaktion geben, sobald die Ergebnisse der Prüfung vorlägen.