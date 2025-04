Der Umsatz erhöhte sich in den ersten drei Monaten des Jahres auf 232,2 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg zum Vorjahresquartal um 1 Prozent entsprach, wie Temenos am Dienstagabend mitteilte. In den letzten beiden Wochen des Quartals sei es allerdings wegen der steigenden Unsicherheiten zu einigen Verschiebungen von Geschäftsabschlüssen gekommen.