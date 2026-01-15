Starkes Wachstum bei Unterhalt

Die Lizenzeinnahmen für Software konnte Temenos dabei um 7 Prozent auf 151,7 Millionen Dollar erhöhen. Insgesamt habe das Unternehmen von einem «stabilen Vertriebsumfeld» profitiert, hiess es. So habe man sowohl neue Verträge abschliessen können wie auch eine gute Nachfrage bei bestehenden Kunden gespürt.