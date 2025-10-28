In den Monaten von Juli bis September 2025 erreichte der Umsatz 258,5 Millionen US-Dollar, wie Temenos am Dienstagabend mitteilte. Das waren 12 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wobei allerdings das Geschäft mit Fondsadministration-Software (Multifonds) aus dem Vorjahr herausgerechnet wurde. Temenos hatte dieses per Ende Mai 2025 veräussert. Die wichtigen Lizenzeinnahmen für Software stiegen um 11 Prozent auf 99,2 Millionen Dollar.