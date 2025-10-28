Zurückhaltender zeigt sich die UBS, die zwar das Kursziel anhebt, aber damit immer noch unter dem aktuellen Kursniveau liegt und entsprechend weiter zum Verkauf rät. Die US-Märkte und der erneute CEO-Wechsel stellten mittelfristige Risiken für die Umsetzung des Strategieplans dar, heisst es zur Begründung. Ähnlich vorsichtig zu den weiteren Wachstumsaussichten äussert sich Oddo BHF, die entsprechend mit "Underperform" votieren.