Der Umsatz erhöhte sich in den ersten drei Monaten des Jahres 2026 - Multifonds herausgerechnet - um 15 Prozent auf 253 Millionen US-Dollar, wie Temenos am Dienstagabend mitteilte. Die Erträge für die Software-Subskriptionen sowie Software-as-a-Service (SaaS) legten dabei um 13 Prozent auf 87 Millionen Dollar zu. Zu verdanken war der Anstieg des Gesamtumsatzes auch höheren Erträgen für den Unterhalt (+16 Prozent auf 132 Mio) und Erträgen für Dienstleistungen (+13 Prozent auf 34 Mio).
Der bereinigte Betriebsgewinn EBIT stieg auf 83 Millionen Dollar (+19 Prozent), und die entsprechende Marge stieg auf 32,7 Prozent von 31,5 Prozent im Vorjahr. Unter dem Strich stieg der bereinigte Gewinn auf 0,90 Dollar je Aktie von 0,75 Dollar im ersten Quartal 2025. Mit den Ergebnissen hat die Gruppe die Schätzungen von Analysten bei Umsatz, EBIT und Gewinn je Aktie übertroffen.
Temenos bestätigte indes den Ausblick für das Gesamtjahr: So soll der EBIT zu konstanten Währungen 2026 mindestens um rund 9 Prozent ansteigen, und der Gewinn je Aktie soll um rund 7 Prozent auf ausgewiesener Basis anziehen. Der freie Cashflow dürfte zudem um etwa 16 Prozent zulegen. Für die Lizenzeinnahmen für Software (Abos und SaaS) erwartet Temenos einen Anstieg um rund 9 Prozent zu konstanten Währungen.
Mittelfristig bis 2028 soll der EBIT weiterhin rund 480 Millionen Dollar erreichen. Der freie Cashflow wird mit rund 410 Millionen erwartet.
Neuer CFO
Daniel Schmucki übernimmt zum 3. August 2026 als Finanzchef beim Westschweizer Unternehmen. Schmucki kommt von der Schweizer Börse SIX und bringt über 30 Jahre Führungserfahrung mit, wie Temenos am Dienstagabend mitteilte. Er ist seit neun Jahren bei der Finanzmarktinfrastrukturbetreiberin als CFO tätig. Seit Januar war sein geplanter Abgang dort bekannt.
Vor seiner Tätigkeit bei der SIX war Schmucki den Angaben zufolge über 17 Jahre beim Flughafen Zürich beschäftigt, wo er von 2008 bis 2017 ebenfalls als CFO fungierte.
Bei Temenos ist derzeit CEO Takis Spiliopoulos auch gleichzeitig Finanzchef. Er übernahm nach dem plötzlichen Abgang des früheren Chefs Jean-Pierre Brulard Anfang September 2025 zunächst ad interim und später offiziell die Unternehmensleitung. Brulard war nicht einmal anderthalb Jahre im Unternehmen gewesen.
Spiliopoulos, der frühere Chefanalyst bei der Bank Vontobel, kam 2019 als Finanzchef zu Temenos. Anfang Dezember hatte es geheissen, die Suche nach einem neuen CFO werde eingeleitet.
(AWP)