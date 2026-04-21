Der Umsatz erhöhte sich in den ersten drei Monaten des Jahres 2026 - Multifonds herausgerechnet - um 15 Prozent auf 253 Millionen US-Dollar, wie Temenos am Dienstagabend mitteilte. Die Erträge für die Software-Subskriptionen sowie Software-as-a-Service (SaaS) legten dabei um 13 Prozent auf 87 Millionen Dollar zu. Zu verdanken war der Anstieg des Gesamtumsatzes auch höheren Erträgen für den Unterhalt (+16 Prozent auf 132 Mio) und Erträgen für Dienstleistungen (+13 Prozent auf 34 Mio).