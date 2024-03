Ursprünglich hätte das Bankensoftwareunternehmen den Geschäftsbericht bereits Ende nächster Woche publizieren wollen, sagte ein Firmensprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Temenos hatte in der vergangenen Woche unabhängige Untersuchungen an drei externe Firmen in Auftrag gegeben: So wurde Alvarez & Marsal, ein Wirtschaftsprüfer mit Erfahrung in forensischer Rechnungslegung und Ermittlung, engagiert. Neben Alvarez & Marsal wurden auch die Kanzleien Schellenberg Wittmer als Schweizer Rechtsberater und Sullivan & Cromwell als US-Rechtsberater beauftragt.