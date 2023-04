Auch der Untergang der Credit Suisse habe keine direkte Auswirkungen auf Temenos gehabt. "Die CS verwendet unsere Software, wir erwarten, dass sie das weiterhin für geraume Zeit tun wird. Was in der Schweiz passiert, ist vielleicht eine Gelegenheit für uns", sagte Andreades. Denn Temenos sehe Chancen, mehr Geschäft mit der grösseren Bankgruppe UBS zu machen, sagte Finanzchef Takis Spiliopoulos. Die Integration der CS in die UBS dürfte noch drei bis vier Jahre dauern. Die Marke Credit Suisse werde in der Schweiz noch in einigen Bereichen erhalten bleiben.