Gleichzeitig will Temenos in Wachstum investieren. Im kommenden Jahr rechnet die Gesellschaft mit zusätzlichen Investitionen von 30 bis 45 Millionen. Teilweise werde dies aber durch erwartete operative Effizienzsteigerungen von 20 bis 25 Millionen kompensiert. Insbesondere in den USA will Temenos den Fussabdruck vergrössern.