Im Alter von 12 Jahren wurde er aufgrund seiner ausserordentlichen mathematischen Begabung an der Elite-Schule für Fremdsprachen in Hangzhou aufgenommen, wo er mit den Kindern der politischen und gesellschaftlichen Elite Chinas in einer Klasse sass. Nach seinem Abschluss in Informatik an der Zhejiang-Universität verliess er China 2002, um an der Universität von Wisconsin einen Master-Abschluss zu machen.