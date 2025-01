Onlineshops wie Temu mussten in der Schweiz bisher keine Mehrwertsteuer zahlen, solange das Paket weniger als 62 Franken gekostet hat. So wurde es bisher am Zoll gehandhabt. Doch eine Anpassung des Mehrwertsteuergesetzes nimmt die Plattformen nun in die Mangel: Liefert eine Plattform jährlich Kleinwarenlieferungen im Wert von mindestens 100'000 Franken in die Schweiz, muss diese eine Mehrwertsteuer von 8,1 Prozent bezahlen.