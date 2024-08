Wenn das bevorzugte Zahlungsmittel nicht angeboten wird, kann das ebenfalls für Unmut sorgen. Vor allem die jüngeren Generationen unter 34 Jahre bezahlen am liebsten mit Twint. «Twint ist in der Tat ein schweizerisches Phänomen», so Hutter. Denn eigentlich ist die App nicht die «bessere» Bezahlmethode wie Paypal oder Kreditkarte. Über alle Alterskategorien hinweg ist die Bezahlung per Kreditkarte oder per Rechnung nach wie vor am beliebtesten.