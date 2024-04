In der Tesla-Fabrik in Deutschland hatten zuletzt ein Brandanschlag auf die Stromversorgung und Lieferkettenprobleme für Produktionsausfälle gesorgt. Das sei neben den Vorbereitungen des Werks Fremont in Kalifornien auf die Produktion der neuen Version des Model 3 einer der Gründe des schwächeren Absatzes gewesen, erklärte Tesla. Im Vergleich zum Vorquartal sackte der Absatz im ersten Vierteljahr um 20 Prozent ab, während Analysten nur einen moderaten Rückgang um rund fünf Prozent im Vergleich zum Schlussquartal 2023 erwartet hatten. Die Produktion belief sich von Januar bis März auf gut 433.000 Fahrzeuge.