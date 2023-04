In einem bullishen Szenario sieht das Team von Cathie Wood die Aktien von Tesla bis 2027 gar auf 2700 Dollar ansteigen - dies impliziert eine Marktkapitalisierung von 7939 Milliarden Dollar und damit mehr als doppelt so viel wie aktuell Apple. In diesem Szenario verkauft Tesla 2027 rund 20,7 Millionen Autos. Toyota hat 2022 10,5 Millionen Fahrzeuge verkauft.