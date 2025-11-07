Die Abstimmung gilt als Bestätigung für Musks Vision, Tesla von einem reinen Elektroauto-Hersteller zu einem Giganten für Künstliche Intelligenz und Robotik umzubauen. Analysten zufolge hängt die Bewertung der Aktie von Musks Plänen für selbstfahrende Autos, den Ausbau von Robotaxis in den USA und den Verkauf humanoider Roboter ab. Dies geschah, obwohl Musks politisch weit rechts einzuordnende Rhetorik der Marke Tesla in diesem Jahr geschadet hat. Die Aktionäre wählten zudem drei Direktoren des Verwaltungsrats wieder und stimmten für einen Ersatzvergütungsplan, da ein früheres Paket wegen einer Klage blockiert ist.