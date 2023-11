Der E-Autohersteller weigert sich, einen Tarifvertrag mit der schwedischen IF Metall zu unterzeichnen. Deshalb boykottieren Gewerkschaften den Konzern. «Wir wollen, dass Tesla Schweden einen Tarifvertrag unterzeichnet... Wir wollen, dass dieser Konflikt so kurz wie möglich ausfällt», sagte IF-Metall-Sprecher Jesper Pettersson am Mittwoch. Tesla hat keine Produktionsstätte in Schweden. Seine Elektroautos werden jedoch in Werkstätten im ganzen Land gewartet. Dort begannen rund 130 Mechaniker, die der schwedischen Gewerkschaft IF Metall angehören, am 27. Oktober zu streiken. Bald schlossen sich ihnen auch Hafenarbeiter und Autohändler an. Sie weigerten sich, Tesla-Produkte zu bearbeiten.