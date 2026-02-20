Der US-Elektroautobauer Tesla kappt den Preis ‌für ⁠seinen elektrischen Pickup Cybertruck und ⁠will so die Nachfrage in ‌den USA steigern. 

Eine Einstiegsversion ​wird für knapp 60'000 Dollar angeboten, wie am Freitag aus der Internetseite des Unternehmens ‌hervorgeht. Das Spitzenmodell soll demnach knapp 100'000 Dollar kosten und ​damit etwa 15'000 Dollar weniger ​als bislang, ​weil eine Sonderausstattung für diesen Preis ‌nicht verfügbar war.

Tesla leidet unter der Schwäche auf ​dem ​US-Elektroautomarkt nach ⁠dem Auslaufen von Förderungen ​im September ⁠2025. 

(Reuters)