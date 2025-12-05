Stockholm, 05. Dez (Reuters) - Der US-Elektroautobauer Tesla bringt eine Einstiegsvariante seines Model 3 auf den europäischen Markt. Das Fahrzeug ist in Deutschland etwa 8000 Euro günstiger zu haben als die bisherigen Varianten des Model 3 und ist damit das günstigste Tesla-Fahrzeug. Mit den ersten Auslieferungen sei ab Februar zu rechnen, sagte ein Tesla-Sprecher am Freitag.