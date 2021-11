Das Nettovermögen von Musk legte diese Woche um 24 Milliarden Dollar auf 335 Milliarden Dollar zu. Das vergrösserte seinen Vorsprung als reichster Mensch der Welt gegenüber Jeff Bezos von Amazon.com laut Bloomberg Milliardärs- Index auf 143 Milliarden Dollar. Buffett, Chef von Berkshire Hathaway, liegt mit einem Nettovermögen von 104 Milliarden Dollar auf dem zehnten Rang.

Der Kursanstieg treibt auch die Vermögen anderer prominenter und weniger bekannter Tesla-Aktionäre in die Höhe. Leo KoGuan aus Singapur trat letzte Woche als drittgrösster Einzelaktionär des Unternehmens in Erscheinung mit einem Nettovermögen von nun 12 Milliarden Dollar. Larry Ellison, der 44 Jahre lang Softwarehersteller Oracle aufgebaut hat, ist erst seit 2018 ein großer Investor in Tesla, aber sein Anteil ist inzwischen 18 Milliarden Dollar wert, fast ein Viertel des Wertes seiner Oracle-Beteiligung.

Buffetts umfangreiche Philanthropie erklärt einen Teil der wachsenden Kluft zwischen seinem und Musks Vermögen. Der Value-Investor spendet jedes Jahr einen Teil seiner Berkshire-Aktien an verschiedene wohltätige Organisationen, darunter die Bill & Melinda Gates Stiftung. Buffett, 91, sagte im Juni, dass der Wert seiner Spenden in den letzten 16 Jahren insgesamt 41 Milliarden Dollar betrug.

Der 50-jährige Musk äusserte sich am letzten Wochenende auf Twitter zum Thema Philanthropie als Antwort auf einen Direktor des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen, der Milliardäre wie Musk aufgefordert hatte, sich für die Verhinderung von Hungersnöten einzusetzen. Musk antwortete daraufhin, er würde Tesla-Aktien im Wert von 6 Milliarden Dollar "jetzt sofort" verkaufen, wenn die UN-Organisation darlegen könnte, wie sie das Geld zur Lösung des Welthungers einsetzen würde.

(Bloomberg)