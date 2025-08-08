Die verbleibenden Mitarbeiter des Dojo-Teams würden auf andere Rechenzentrums- und Computerprojekte innerhalb von Tesla verteilt, hiess es in dem Bericht weiter. Demnach waren zuvor bereits rund 20 Mitarbeiter des Teams zum neugegründeten Unternehmen DensityAI abgewandert. Eine Stellungnahme von Tesla lag zunächst nicht vor.