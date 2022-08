Auf Sicht der nächsten sechs Monate dürften die Kosten für Rohstoffe und Komponenten sinken, sagte der Chef von Tesla am Donnerstag auf der Hauptversammlung des E-Auto-Pioniers.

"Der Trend geht nach unten, was darauf hindeutet, dass wir den Höhepunkt der Inflation überschritten haben", erklärte Musk. Irgendwann in der Zukunft werde die Inflation "rapide sinken". Er bekräftigte auch seine Einschätzung, dass mit einer leichten Rezession zu rechnen sei, die 18 Monate dauern könnte.

In den USA stiegen die Verbraucherpreise im Juni gegenüber dem Vorjahresmonat um 9,1 Prozent und nach Angaben der US-Notenbank hat sich die Teuerung noch nicht verlangsamt. Die nächsten Inflationzahlen stehen am 10. August an.

"Wir haben einen gewissen Einblick in die Preisentwicklung", sagte Musk und verwies darauf, dass das Unternehmen Rohstoffe oft schon Monate vor ihrer Verwendung kaufen muss. "Für die meisten Dinge, die in einen Tesla eingebaut werden, tendieren die Preise in sechs Monaten nach unten" führte er aus. "Nicht alle, aber mehr als die Hälfte."

(Bloomberg)