Als Ort für die Einführung nannte Musk am Dienstag in einem Interview mit dem Sender CBS die Stadt Austin im Bundesstaat Texas. Dort werde man mit zehn Fahrzeugen anfangen. Innerhalb weniger Monate dürften dann etwa 1000 Robotaxis in Betrieb sein. Bis Ende des kommenden Jahres würden vermutlich Hunderttausende selbstfahrende Teslas auf den Strassen unterwegs sein.