Das FBI untersucht, ob es sich um einen Terroranschlag handelt. Der Vorfall ereignete sich nur wenige Stunden nach einem tödlichen Zwischenfall in New Orleans, bei dem ein Lastwagen in eine Menschenmenge gerast war. US-Präsident Joe Biden bestätigte die Untersuchung eines möglichen Zusammenhangs zwischen dem Vorfall in Las Vegas und dem Anschlag in New Orleans.