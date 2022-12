Der US-Elektroautobauer will in seiner wichtigsten Fabrik zu Jahresbeginn 2023 nur vom 3. bis 19. Januar produzieren, wie aus internen Schichtplänen hervorgeht, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegen. Rund um das chinesische Neujahrsfest (21. bis 27. Januar) werde Tesla die Bänder vom 20. bis 31. Januar anhalten. Einen Grund dafür gab Tesla nicht an. Das von Elon Musk gegründete Unternehmen reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage von Reuters. Tesla-Aktien fielen vor US-Börsenstart um rund zwei Prozent. Im Jahresverlauf hat die Aktie bisher rund 65 Prozent verloren.