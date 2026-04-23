Der US-Elektroautobauer Tesla erweitert seine Produktion in seinem Werk im brandenburgischen Grünheide und stockt dazu ‌die ⁠Belegschaft auf. Bis Ende Juni sollten dort 1000 neue ⁠Arbeitsplätze geschaffen werden, teilte Tesla am Donnerstag mit. Die ersten Einstellungen seien für ‌Mai geplant. Ziel sei es, ‌die Wochenproduktion ab dem dritten Quartal ​um rund ein Fünftel zu steigern. «Dies ist eine direkte Reaktion auf die gestiegene Nachfrage nach dem Model Y», erklärte das Unternehmen. Zusätzlich sollen ungefähr 500 Leiharbeiter im Verlauf ‌des Jahres fest übernommen werden. Derzeit beschäftigt Tesla in Grünheide rund 10'700 Mitarbeiter.