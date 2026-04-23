Der US-Elektroautobauer Tesla erweitert seine Produktion in seinem Werk im brandenburgischen Grünheide und stockt dazu die Belegschaft auf. Bis Ende Juni sollten dort 1000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden, teilte Tesla am Donnerstag mit. Die ersten Einstellungen seien für Mai geplant. Ziel sei es, die Wochenproduktion ab dem dritten Quartal um rund ein Fünftel zu steigern. «Dies ist eine direkte Reaktion auf die gestiegene Nachfrage nach dem Model Y», erklärte das Unternehmen. Zusätzlich sollen ungefähr 500 Leiharbeiter im Verlauf des Jahres fest übernommen werden. Derzeit beschäftigt Tesla in Grünheide rund 10'700 Mitarbeiter.
Unabhängig davon sei mit der Suche nach mehreren Hundert neuen Mitarbeitern für die Batteriezellfertigung begonnen worden, die in der ersten Jahreshälfte 2027 starten solle, teilte das Unternehmen weiter mit.
Tesla baut in der Anlage seinen Bestseller Model Y. Derzeit laufen dort rund 5000 Autos pro Woche vom Band. Wenn die Produktionspläne umgesetzt werden, wären es 6000. Das Unternehmen selbst bezifferte die installierte Kapazität zuletzt auf mehr als 375'000 Fahrzeuge jährlich. Nach einem herben Einbruch vor Jahresfrist zieht der Absatz bei Tesla inzwischen wieder an. Im ersten Quartal setzte das Unternehmen weltweit 341'893 Fahrzeuge der Modelle 3 und Y ab, das sind sechs Prozent mehr als im Vorjahr.
(Reuters)