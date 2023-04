Um die Nachfrage anzukurblen, kappte Tesla in den USA die Preise für Model Y um jeweils 3000 Dollar und für Model 3 um 2000 Dollar, wie die Firma auf ihrer Homepage veröffentlichte. Damit senkt Tesla die Preise in den USA in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal. Am Mittwochabend will der Elektroautopionier seine Quartalszahlen veröffentlichen. Wegen des Preiskriegs befürchten Experten, dass die Gewinnmarge mit 23,2 Prozent so niedrig ausfällt wie seit mehr als drei Jahren nicht.