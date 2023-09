Der US-Elektroautobauer Tesla hat ein grosses Werk im brandenburgischen Grünheide nahe Berlin. «Ja, in Brandenburg dürfte Tesla eine Rolle spielen», sagte ein Ökonom zu Reuters. Schon 2022 habe die Bruttowertschöpfung im Verarbeitenden Gewerbe in Brandenburg um mehr als 13 Prozent zugelegt. Entscheidender Treiber des Wachstums seien die Investitionen der Industrie in die Elektromobilität, betonte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Alexander Schirp von den Unternehmerverbänden Berlin-Brandenburg (UVB). «Hier ist nicht nur Tesla zu nennen.» Viele Zulieferer hätten sich in ganz Brandenburg angesiedelt und bildeten eine Wertschöpfungskette rund um diese neue Industrie. «Hier entsteht ein Wachstumskern, der der ganzen Region einen Schub und neuen Wohlstand bringt.»