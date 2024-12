Nach dem Urteil kommentierte Musk in einem Beitrag auf «X», dass Aktionäre die Stimmen des Unternehmens kontrollieren sollten, nicht Richter. Tesla veröffentlichte eine Erklärung auf «X» in der das Unternehmen schrieb: «Das Urteil ist falsch, und wir werden Berufung einlegen.» Musk und Tesla können beim Obersten Gerichtshof von Delaware Berufung einlegen, was bereits in dieser Woche der Fall sein könnte. Die Berufung könnte sich jedoch über ein Jahr hinziehen.