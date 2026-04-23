Laut Philippe Houchois von Jefferies hat Tesla positiv überrascht und eine operative Ergebnismarge (Ebit) erzielt, die doppelt so hoch sei wie am Markt im Schnitt erwartet. Für RBC-Analyst Tom Narayan lag die Bruttomarge im Kerngeschäft mit Elektroautos dank positiver Sonder- und Währungseffekte über den Erwartungen, es sehe aber auch um diese bereinigt gesund aus. Dazu seien die Abo-Zahlen für das Fahrassistenzsystem um gut die Hälfte gestiegen. Er verweist jedoch auch auf höheren Investitionen des Autobauers und zeigt sich vorsichtig mit Blick auf das Geschäft mit humanoiden Robotern.