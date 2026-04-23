Der US-Elektroautobauer Tesla fasst nach dem Absatzeinbruch vor einem Jahr wieder Fuss. Das Unternehmen von ‌Elon ⁠Musk erwirtschaftete nach Angaben vom Mittwoch im ersten Quartal Erlöse von ⁠knapp 22,4 Milliarden Dollar, das sind 16 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Der Gewinn ‌verbesserte sich um 56 Prozent auf knapp ‌1,5 Milliarden Dollar, der Barmittelzufluss ​lag mit 1,4 Milliarden Dollar mehr als doppelt so hoch wie vor Jahresfrist und deutlich über den Erwartungen der Analysten. Das Unternehmen erklärte, die Nachfrage nach den Autos lege in Asien und Südamerika ungebrochen ‌zu, in Europa und Nordamerika erhole sich die Nachfrage wieder. An der Börse kam das gut an: Die Aktie legte im nachbörslichen ​Handel 3,4 Prozent zu, ehe diese wieder Richtung Schlusskurs tendierte.