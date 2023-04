Die Grundgehälter in der Fabrik in Shanghai beginnen bei etwa 5340 Yuan pro Monat, wobei in einigen Fällen zusätzliche Einkünfte aus Überstunden, Schichtarbeit sowie jährlichen und vierteljährlichen Prämien hinzukommen können. Einige Arbeiter gaben an, dass ihre vierteljährlichen Prämien um rund 2000 Yuan (265 Euro) gekürzt worden seien. Es sei zwar nicht ungewöhnlich, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter nach einem Arbeitsunfall bestraften, sagte Aidan Chau, Forscher beim China Labour Bulletin in Hongkong. Dies erfolge aber in der Regel über eine Kürzung der Sicherheitsprämie: "Der Abzug der Leistungsprämie, die sich an der Leistung der Arbeitnehmer orientieren sollte und nichts mit der Sicherheit am Arbeitsplatz zu tun hat, ist noch unfairer", fügte Chau hinzu.