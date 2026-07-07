Der US-Elektroautobauer Tesla hat erstmals seit März ‌wieder ⁠die Spitzenposition bei den meistverkauften Elektromodellen ⁠in Deutschland zurückerobert. Insgesamt wurden im Juni 6023 ‌Fahrzeuge des Typs Model ‌Y neu ​zugelassen, das entspricht einem Marktanteil von 7,2 Prozent bei allen Elektroautos, wie das Kraftfahrt-Bundesamt am Dienstag mitteilte. In ‌den beiden Vormonaten standen Modelle aus dem Volkswagen-Konzern bei den E-Autos an ​erster Stelle.