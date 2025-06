Die Aktie des Elektroauto-Pioniers steigen am frühen Dienstagnachmittag im vorbörslichen Handel entgegen den Erwartungen um 2,1 Prozent auf 314 Dollar. Das deutet zumindest kurzfristig trotz Rating-Kürzung auf eine Verschnaufpause hin. Seit Jahresanfang verlor der Titel circa 27 Prozent an Wert, was Tesla zum schwächsten der Unternehmen unter den sogenannten «Glorreichen Sieben» macht. Die Tesla-Aktie lief nach der Wiederwahl von Präsident Donald Trump zuerst gut und erreichte im Dezember einen zwischenzeitliches Hoch von 488,50 Dollar.