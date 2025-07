Die sinkenden Fahrzeugzulassungen des Autoherstellers gelten als eine Folge der polarisierenden politischen Aktivitäten von Firmenchef Elon Musk, die ihn in Konflikt mit den liberalen Werten bringen, die in dem Bundesstaat vorherrschen. Dieser war lange Zeit einer der wichtigsten Märkte für Tesla. «Sieben scheint unglücklich für Tesla zu sein, da dies die jüngste Zahl von vierteljährlichen Zulassungsrückgängen ist, die in dem Staat gemeldet wurde», teilte der Branchenverband mit. Tesla reagierte auf eine Anfrage zur Stellungnahme zunächst nicht.