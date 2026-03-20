Der mögliche Grossauftrag verdeutlicht zudem ​ein handelspolitisches Dilemma: Die USA wollen sich von China unabhängig ​machen, benötigen für den Aufbau einer eigenen Solarindustrie aber Maschinen aus der Volksrepublik. Zwar schützt Washington den US-Markt mit hohen Zöllen ‌vor billigen chinesischen Solarmodulen. Die Anlagen zu deren Herstellung sind jedoch von den Abgaben befreit, da sie kaum woanders zu beschaffen sind. Musk hatte Zollschranken zuletzt kritisiert, da sie den Ausbau der Solarenergie künstlich ​verteuerten.