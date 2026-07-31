Zudem könnten ​sich die Pläne noch ändern. Stellungnahmen von ‌Tesla und SpaceX lagen ausserhalb der regulären Geschäftszeiten zunächst nicht vor. Tesla-Chef Elon Musk ​hatte ​Anfang des ⁠Monats eine Fusion mit ​seinem ebenfalls mit mehr ⁠als einer Billion Dollar bewerteten Raumfahrtunternehmen ‌nicht ausgeschlossen und auf zunehmende Überschneidungen zwischen den beiden Firmen verwiesen.