Den geplanten Ausbau der Fabrik hat der Autobauer weiter im Blick. «Die erste Teilgenehmigung für den Ausbau der Produktionskapazitäten haben wir bereits erhalten», sagte der Werksleiter. «Für die zweite Teilgenehmigung haben wir den Antrag noch nicht eingereicht.» Dazu liefen Vorbereitungen. Der Schritt erfolge, wenn die Entscheidungsträger in den USA beschliessen, die Fabrik auszubauen. Im Norden der Fabrik wird derzeit der Bahnhof Fangschleuse verlegt und eine neue Landstrasse entsteht.