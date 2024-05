«Wir haben den ersten Monat des laufenden Quartals nicht produziert. Wir haben von drei auf zwei Schichten reduziert. Das wird nun dadurch ausgeglichen, dass die Bänder schneller laufen», sagte Konzernchef RJ Scaringe am Dienstag. «Wir sind optimistisch, was unsere Prognose angeht, aber wir werden sie nicht aktualisieren.» In diesem Jahr will der Tesla-Rivale 57.000 Fahrzeuge produzieren, Analysten hatten mit 62.277 gerechnet.