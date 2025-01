Mehr noch polarisiert Musk mit seinen Äusserungen und Gebaren, die ihn an den politisch äussersten rechten Rand rücken lassen. Nach Trumps Amtseinführung provozierte Elon Musk mit einer Geste, den viele als «Hitlergruss» interpretierten. Das Wort «Tesla-Scham» macht mittlerweile die Runde. Tesla-Fahrer verzieren ihre Autos mit der Aufschrift «I bought this before Elon went crazy», also :«Ich habe dies gekauft, bevor Elon verrückt wurde».