Einzug wohl 2026

Tesla beantragte Genehmigungen für den Umbau der Anlage und die Bauarbeiten sollen beginnen, wenn diese erteilt werden. Moravy hofft, erste Technik-Tests in Köpenick noch in diesem Jahr durchzuführen - wahrscheinlich werde es aber erst 2026 soweit sein. Man habe insgesamt über drei Dutzend Standorte geprüft und auch einen kompletten Neubau erwogen, sagte Moravy. Die Anlage in Köpenick passe wegen der grosszügigen Fläche und guten Energieversorgung - und der Lage zwischen Berlin und Grünheide.