Die Fahrten würden in «bestimmten Gegenden von Austin» angeboten, teilte das Unternehmen mit. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA teilte mit, sie sei in Kontakt mit Tesla und prüfe den Vorgang.
Bei einer als exklusiv beworbenen Veranstaltung in der texanischen Hauptstadt stellte der Konzern den autonom fahrenden Zweisitzer vor. Firmenchef Elon Musk nahm an der Veranstaltung jedoch nicht teil, wie Teilnehmer berichteten. Die Ausführungen von Managern zu Preismodell, Herstellung und Technologie dauerten demnach nur etwa eine Viertelstunde.
Die Preise sollen sich dynamisch an der Nachfrage orientieren und ein «erstklassiges Erlebnis zum Preis der zweiten Klasse» bieten, hiess es. Mehrere Tesla-Investoren und Social-Media-Persönlichkeiten zeigten sich begeistert von Aussehen und Fahrgefühl des Cybercab und veröffentlichten nach der Veranstaltung Videos ihrer Fahrten.
Für Musk ist das Modell ein entscheidender Schritt, um Tesla zu einer dominierenden Kraft bei fahrerlosen Autos zu machen. Analysten und Investoren betrachten das autonome Fahren als zentrales Zukunftsgeschäft, weil Tesla auf dem Markt für Elektroautos zunehmend der Konkurrenz durch chinesische Hersteller ausgesetzt ist. Der Milliardär verspricht seit Jahren den baldigen Durchbruch seiner selbstfahrenden Autos, verfehlte seine ehrgeizigen Ziele für die Markteinführung jedoch wiederholt.
Bislang betreibt Tesla einen begrenzten Robotaxi-Dienst mit Fahrzeugen des Typs Model Y. Künftig soll das Cybercab, das ohne Lenkrad und Pedale auskommt, das Hauptmodell dieser Flotte werden. Teslas KI-Chef Ashok Elluswamy sagte, jeder könne mitfahren: «Es steht der gesamten Öffentlichkeit offen.» Die Produktion lief nach Angaben des Unternehmens im April an.
Einem schnellen Ausbau stehen regulatorische Hürden im Weg. US-Bundesgesetze begrenzen die Anzahl der Fahrzeuge ohne Lenkrad und Pedale, die ein Hersteller verkaufen darf. Im wichtigen Markt Kalifornien hat Tesla keine Genehmigung für einen Robotaxi-Dienst oder Tests ohne Sicherheitsfahrer.
Auch bei der Flottengrösse hinkt Tesla der Konkurrenz noch hinterher: Laut texanischen Behörden sind dort derzeit 420 autonome Tesla-Fahrzeuge registriert, darunter 45 Cybercabs. Die Alphabet-Tochter Waymo, der derzeitige Marktführer bei fahrerlosen Taxis in den USA, kommt in dem Bundesstaat auf 988 registrierte Fahrzeuge.
(Reuters)