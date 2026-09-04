Für Musk ist das Modell ein entscheidender Schritt, um Tesla zu einer dominierenden Kraft bei fahrerlosen Autos ​zu machen. Analysten und Investoren betrachten das autonome Fahren als zentrales Zukunftsgeschäft, weil ​Tesla auf dem Markt für Elektroautos zunehmend der Konkurrenz ​durch chinesische Hersteller ausgesetzt ist. Der Milliardär verspricht seit Jahren den baldigen Durchbruch seiner selbstfahrenden Autos, verfehlte seine ehrgeizigen Ziele ‌für die Markteinführung jedoch wiederholt.