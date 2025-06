Tesla-Chef Elon Musk schrieb auf der Plattform X, der «Robotaxi-Start» beginne mit Fahrten für eine Pauschalgebühr von 4,20 Dollar. Am frühen Sonntagmorgen wurden dann die ersten Teslas in einem Viertel namens South Congress gesichtet. Dabei sass kein Fahrer am Steuer, aber eine Person auf dem Beifahrersitz. Tesla plant, etwa zehn Fahrzeuge mit Beifahrern einzusetzen, die als «Sicherheitsüberwacher» mitfahren. Wie viel Kontrolle sie über die Autos haben werden, ist unklar.