Nachdem die US-Zollpolitik und Streitereien mit US-Präsident Donald Trump die Aktien bis weit in den Frühling hinein belastet hatte, geht es spätestens seit dem Herbst wieder deutlich nach oben mit dem Aktienkurs. Treiber ist dabei mittlerweile aber weniger das E-Autogeschäft, vielmehr ist Tesla eine grosse «Wette» auf das Geschäft mit Robotaxis sowie mit humanoiden Robotern.