Tesla strafft das Fahrzeugportfolio und konzentriert sich verstärkt auf Robotik und autonomes Fahren. Dabei sind in diesem Jahr Investitionen in Höhe von 20 Milliarden Dollar vorgesehen.
Dieses gewaltige Investitionsvorhaben, das während der Telefonkonferenz des E-Autoherstellers am Mittwoch verkündet wurde, unterstreicht Teslas Ziel, den Konzern neu auszurichten. CEO Elon Musk legt den Fokus zunehmend auf das Potenzial von künstlicher Intelligenz (KI), fahrerloser Technologie und humanoiden Robotern als künftige Wachstumstreiber. Das traditionelle Geschäft mit dem Autoverkauf indessen ist ins Stocken geraten.
In diesem Jahr will Tesla die Produktion ausweiten, einige Werke modernisieren, eine KI-Infrastruktur schaffen und die Fertigung der humanoiden Roboter Optimus sowie von Robotaxi-Fahrzeugen ohne menschliche Fahrer steigern.
Die Produktion der Tesla-Fahrzeugmodelle S und X wird eingestellt. Die Werke im kalifornischen Fremont sollen künftig für die Herstellung des Optimus genutzt werden. Das Model S, eine Luxuslimousine mit einem Preis von etwa 95'000 Dollar, und das Model X, ein SUV für fast 100'000 Dollar, sind Fahrzeuge mit geringem Absatzvolumen im Vergleich zu den günstigeren Modellen 3 und Y von Tesla.
Milliarden für Musk-Start-up
Zudem plant das Unternehmen, rund 2 Milliarden Dollar in xAI zu investieren. Dies verschafft Musks KI-Startup einen Geldsegen, obwohl eine Aktionärsabstimmung im vergangenen Jahr keine Zustimmung brachte.
Im Rahmen der jüngsten Finanzierungsrunde von xAI hat Tesla in diesem Monat eine Vereinbarung zum Erwerb von Vorzugsaktien des KI-Entwicklers getroffen, wie dem Ergebnisbericht für das vierte Quartal zu entnehmen ist. Die Unternehmen schlossen zudem eine «Rahmenvereinbarung», um ihre Zusammenarbeit zu stärken und «Teslas Fähigkeit zur Entwicklung und Einführung von KI-Produkten und -Dienstleistungen in der physischen Welt zu verbessern».
Mit dieser Investition vertieft sich die Verbindung zwischen Musks geschäftlichen Interessen und der Fokus auf künstliche Intelligenz wird weiter verstärkt.
Laut Matt Maley, Chief Market Strategist bei Miller Tabak&Co., dürfte die Investition in xAI bei vielen Investoren gut ankommen und die Quartalsergebnisse überstrahlen. Künstliche Intelligenz gilt als entscheidendes Element, um Musks ambitionierte Pläne für Tesla zu ermöglichen.
«Wenn Tesla so erfolgreich sein wird, wie es die Optimisten erwarten, dann wird das mit dem Robotaxi und der Robotik gelingen», sagte Maley. «Genau diese Investition wollten die Optimisten hören.»
Die Tesla-Aktie stieg im nachbörslichen Wall-Street-Handel um 2 Prozent. Im Jahr 2025 hatte der Börsenkurs 11 Prozent zugelegt und damit dem S&P 500 hinterher gehinkt.
Der bereinigte Gewinn je Tesla-Aktie lag im Quartal bei 50 US-Cent und übertraf damit den Analystenkonsens. Damit durchbrach das Unternehmen eine Serie von Quartalen mit unerwartet schwachen Gewinnen.
