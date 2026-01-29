Die Produktion der Tesla-Fahrzeugmodelle S und X wird eingestellt. Die Werke im kalifornischen Fremont sollen künftig für die Herstellung des Optimus genutzt werden. Das Model S, eine Luxuslimousine mit einem Preis von etwa 95'000 Dollar, und das Model X, ein SUV für fast 100'000 Dollar, sind Fahrzeuge mit geringem Absatzvolumen im Vergleich zu den günstigeren Modellen 3 und Y von Tesla.