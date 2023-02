Tesla-Aktionäre hatten Schadensersatz in Milliardenhöhe gefordert. Sie behaupteten, Musk habe sie in die Irre geführt, als er am 7. August 2018 twitterte, er erwäge, das Unternehmen zu einem Preis von 420 US-Dollar pro Aktie - einem Aufschlag von etwa 23 Prozent auf den Schlusskurs des Vortags - zu privatisieren. Die "Finanzierung sei gesichert." Der Aktienkurs schnellte nach den Tweets in die Höhe und fiel dann nach dem 17. August 2018 wieder, als klar wurde, dass die Übernahme nicht zustande kommen würde. Ein von den Aktionären beauftragter Wirtschaftswissenschaftler berechnete die Verluste der Anleger auf bis zu zwölf Milliarden Dollar.